Юный болельщик «Каролины» обратился к Овечкину с призывом подраться

Восьмилетний болельщик клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» пошутил над российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Юный фанат сфотографировался с плакатом, на котором он написал обращение к россиянину.

«Овечкин, подерёмся? Мне восемь!» — написал болельщик.

До этого капитан «Вашингтона» нокаутировал 19-летнего нападающего «Каролины» Андрея Свечникова, который в итоге не смог завершить третий матч серии плей-офф и покинул лёд с помощью медицинского персонала команды.

Ранее сообщалось, что Свечников может пропустить остаток серии с «Вашингтоном» в плей-офф НХЛ.