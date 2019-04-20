Юный болельщик «Каролины» обратился к Овечкину с призывом подраться

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Восьмилетний болельщик клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» пошутил над российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Юный болельщик «Каролины» обратился к Овечкину с призывом подраться
  • Reuters

Юный фанат сфотографировался с плакатом, на котором он написал обращение к россиянину. 

«Овечкин, подерёмся? Мне восемь!» — написал болельщик.

До этого капитан «Вашингтона» нокаутировал 19-летнего нападающего «Каролины» Андрея Свечникова, который в итоге не смог завершить третий матч серии плей-офф и покинул лёд с помощью медицинского персонала команды.

Ранее сообщалось, что Свечников может пропустить остаток серии с «Вашингтоном» в плей-офф НХЛ.

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