Юный болельщик «Каролины» обратился к Овечкину с призывом подраться
- Reuters
Юный фанат сфотографировался с плакатом, на котором он написал обращение к россиянину.
«Овечкин, подерёмся? Мне восемь!» — написал болельщик.
До этого капитан «Вашингтона» нокаутировал 19-летнего нападающего «Каролины» Андрея Свечникова, который в итоге не смог завершить третий матч серии плей-офф и покинул лёд с помощью медицинского персонала команды.
Ранее сообщалось, что Свечников может пропустить остаток серии с «Вашингтоном» в плей-офф НХЛ.
«Овечкин, подеремся? Мне восемь!» 🗣— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 20 апреля 2019 г.
Юный фан «Каролины» подколол Сашу за нокаут 19-летнего Свечникова 🙃 pic.twitter.com/9fpVO6PA3R