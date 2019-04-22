НХЛ назвала имена претендентов на приз лучшему защитнику сезона-2018/19
- Марк Джиордано / © Fred Kfoury III/Icon Sportswire
- globallookpress.com
Как сообщает официальный сайт лиги, ими стали Брент Бёрнс из «Сан-Хосе Шаркс», Марк Джиордано, выступающий за «Калгари Флэймз», и представитель «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман.
Бёрнс и Джиордано стали самыми результативными игроками регулярного чемпионата НХЛ в своём амплуа, набрав 83 и 74 очка соответственно, а Хедман был лидером обороны «Лайтнинг», добившихся лучшей в сезоне-2018/19 разницы заброшенных и пропущенных шайб — «+98».
Имя обладателя «Норрис Трофи» будет объявлено на церемонии вручения индивидуальных наград по итогам сезона-2018/19, которая состоится 19 июня в американском Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что «Бостон Брюинз» обыграли «Торонто Мэйпл Лифс» в матче плей-офф НХЛ.