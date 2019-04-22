«Бостон» одержал победу над «Торонто» в матче плей-офф НХЛ, счёт в серии — 3:3

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В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» на выезде обыграли «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:2.
«Бостон» одержал победу над «Торонто» в матче плей-офф НХЛ, счёт в серии — 3:3
  • Reuters

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал нападающий Брэд Маршанд, оформивший голевой дубль и отметившийся результативной передачей.

Этот успех позволил хоккеистам «Бостона» сравнять счёт в серии до четырёх побед одной из команд — 3:3. Седьмой и решающий поединок противостояния состоится ранним утром среды, 24 апреля, по московскому времени на площадке «Брюинз».

В полуфинале Восточной конференции НХЛ победитель пары «Бостон» — «Торонто» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс», цвета которого защищают россияне Артемий Панарин и Сергей Бобровский.

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши может пропустить остаток сезона в НХЛ из-за серьёзной травмы.

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