«Бостон» одержал победу над «Торонто» в матче плей-офф НХЛ, счёт в серии — 3:3
- Reuters
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал нападающий Брэд Маршанд, оформивший голевой дубль и отметившийся результативной передачей.
Этот успех позволил хоккеистам «Бостона» сравнять счёт в серии до четырёх побед одной из команд — 3:3. Седьмой и решающий поединок противостояния состоится ранним утром среды, 24 апреля, по московскому времени на площадке «Брюинз».
В полуфинале Восточной конференции НХЛ победитель пары «Бостон» — «Торонто» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс», цвета которого защищают россияне Артемий Панарин и Сергей Бобровский.
Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши может пропустить остаток сезона в НХЛ из-за серьёзной травмы.