Нападающий «Вашингтона» Оши сломал ключицу и может пропустить остаток сезона в НХЛ

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши может пропустить остаток сезона-2018/19 из-за серьёзной травмы.
Нападающий «Вашингтона» Оши сломал ключицу и может пропустить остаток сезона в НХЛ
  • © Alex Edelman/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что Оши получил перелом ключицы в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ между «Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз», в котором его команда потерпела поражение со счётом 1:2, в результате силового приёма со стороны Уоррена Фогеле. Хоккеист уже перенёс хирургическое вмешательство, и, несмотря на то что в «Вашингтоне» пока не называют сроки возвращения Ти Джея в строй, он почти наверняка пропустит концовку текущего сезона.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Оши отыграл 69 матчей, в которых отметился 25 заброшенными шайбами и 29 результативными передачами. В прошлом году форвард помог «Кэпиталз», цвета которых защищают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, завоевать первый в истории клуба Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству шайб в матчах плей-офф лиги среди российских хоккеистов.

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