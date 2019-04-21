Кононов прокомментировал свист трибун во время матча с «Енисеем»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на недовольство трибун во время матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Енисеем» (2:0).

«К трибунам у меня большое уважение. Если свистят, значит, «Спартак» играл не так, как хотелось бы. Хотелось бы, чтобы все 24 удара были в створ ворот. Желал бы, чтобы мы забивали по 10 голов, не пропуская. Но, к сожалению, сегодня только 2:0, однако эта победа нам очень дорога», — сказал тренер «Спартака» после матча.

Также Олег Кононов добавил, что Гулиев и Рассказов заслуживают играть в основном составе благодаря своей работе на тренировках.

Ранее Аленичев пожелал «Спартаку» удачи в борьбе за место в ЛЧ.