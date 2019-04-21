Тренер «Далласа» поражён заряженностью Радулова на матчи

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Джим Монтгомери назвал нападающего своей команды Александра Радулова настоящим спортсменом по духу.

«Меня постоянно поражает заряженность Радулова на игру. Он — настоящий спортсмен по духу. А если к этому добавить его мастерство, то мы получим человека, который в одиночку способен изменить ход матча», — цитирует Монтгомери официальный сайт НХЛ.

В текущем розыгрыше плей-офф на счету Радулова пять (4 + 1) очков в пяти встречах.

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