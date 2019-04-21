Тренер «Далласа» поражён заряженностью Радулова на матчи
- ©Matthew Pearce/Icon Sportswire
- globallookpress.com
«Меня постоянно поражает заряженность Радулова на игру. Он — настоящий спортсмен по духу. А если к этому добавить его мастерство, то мы получим человека, который в одиночку способен изменить ход матча», — цитирует Монтгомери официальный сайт НХЛ.
В текущем розыгрыше плей-офф на счету Радулова пять (4 + 1) очков в пяти встречах.
Ранее хоккеист «Вашингтона» Конноли заявил, что игру Овечкина в пас недооценивают.