Тренер «Далласа» поражён заряженностью Радулова на матчи

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Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Джим Монтгомери назвал нападающего своей команды Александра Радулова настоящим спортсменом по духу.
Тренер «Далласа» поражён заряженностью Радулова на матчи
  • ©Matthew Pearce/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Меня постоянно поражает заряженность Радулова на игру. Он — настоящий спортсмен по духу. А если к этому добавить его мастерство, то мы получим человека, который в одиночку способен изменить ход матча», — цитирует Монтгомери официальный сайт НХЛ.

В текущем розыгрыше плей-офф на счету Радулова пять (4 + 1) очков в пяти встречах.

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