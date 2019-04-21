Хоккеист «Вашингтона» Конноли: игру Овечкина в пас недооценивают
- Reuters
«Он потрясающий хоккеист. Мне надо было только открыться. Мне кажется, его умение играть в пас недооценивают», — приводит слова игрока официальный сайт лиги.
По мнению Коннолли, людям нужно обратить внимание на умение Овечкина отдать передачу, несмотря на то что россиянин у всех ассоциируется со снайперскими качествами.
«Безусловно, он снайпер, возможно, лучший в истории, и уж точно в новейшем периоде. Но на его игру в пас не обращают внимания», — добавил Конноли.
«Вашингтон» разгромил «Каролину» со счётом 6:0 и вышел вперёд в серии — 3:2.
Ранее Овечкин обогнал Кейна по очкам в плей-офф НХЛ.