Хоккеист «Вашингтона» Конноли: игру Овечкина в пас недооценивают

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Бретт Коннолли высказался о своём голе после передачи капитана команды Александра Овечкина в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролина Харрикейнз».
Хоккеист «Вашингтона» Конноли: игру Овечкина в пас недооценивают
  • Reuters

«Он потрясающий хоккеист. Мне надо было только открыться. Мне кажется, его умение играть в пас недооценивают», — приводит слова игрока официальный сайт лиги.

По мнению Коннолли, людям нужно обратить внимание на умение Овечкина отдать передачу, несмотря на то что россиянин у всех ассоциируется со снайперскими качествами.

«Безусловно, он снайпер, возможно, лучший в истории, и уж точно в новейшем периоде. Но на его игру в пас не обращают внимания», — добавил Конноли.

«Вашингтон» разгромил «Каролину» со счётом 6:0 и вышел вперёд в серии — 3:2.

Ранее Овечкин обогнал Кейна по очкам в плей-офф НХЛ.

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