Президент «Зенита» Медведев высказался об изменении формата лимита на легионеров

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Президент санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев считает, что при определении формата лимита на легионеров необходимо думать, как не закрыть дорогу молодым футболистам.
Президент «Зенита» Медведев высказался об изменении формата лимита на легионеров
  • РИА Новости

«Я уверен, что никаких скоропалительных решений сделано не будет, РФС вместе с лигой примет решение позднее. Надо подумать, как не закрыть дорогу молодым футболистам, но сделать это так, чтобы они зашли в эту дверь благодаря своей игре, а не блату. Нужно обязательно учитывать фактор конкурентоспособности, чтобы наши молодые игроки росли и начинали прогрессировать ещё в детско-юношеском футболе», — цитирует Медведева ТАСС.

Также президент «Зенита» добавил, что важно не наломать дров при принятии данного решения.

Ранее Миллер сказал о матче «Краснодар» — «Зенит», что эта игра из серии «золотой фонд российского футбола».

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