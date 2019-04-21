Президент «Зенита» Медведев высказался об изменении формата лимита на легионеров
- РИА Новости
«Я уверен, что никаких скоропалительных решений сделано не будет, РФС вместе с лигой примет решение позднее. Надо подумать, как не закрыть дорогу молодым футболистам, но сделать это так, чтобы они зашли в эту дверь благодаря своей игре, а не блату. Нужно обязательно учитывать фактор конкурентоспособности, чтобы наши молодые игроки росли и начинали прогрессировать ещё в детско-юношеском футболе», — цитирует Медведева ТАСС.
Также президент «Зенита» добавил, что важно не наломать дров при принятии данного решения.
Ранее Миллер сказал о матче «Краснодар» — «Зенит», что эта игра из серии «золотой фонд российского футбола».