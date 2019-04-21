Президент «Зенита» Медведев высказался об изменении формата лимита на легионеров

Президент санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев считает, что при определении формата лимита на легионеров необходимо думать, как не закрыть дорогу молодым футболистам.

«Я уверен, что никаких скоропалительных решений сделано не будет, РФС вместе с лигой примет решение позднее. Надо подумать, как не закрыть дорогу молодым футболистам, но сделать это так, чтобы они зашли в эту дверь благодаря своей игре, а не блату. Нужно обязательно учитывать фактор конкурентоспособности, чтобы наши молодые игроки росли и начинали прогрессировать ещё в детско-юношеском футболе», — цитирует Медведева ТАСС.

Также президент «Зенита» добавил, что важно не наломать дров при принятии данного решения.

Ранее Миллер сказал о матче «Краснодар» — «Зенит», что эта игра из серии «золотой фонд российского футбола».