Миллер о матче «Краснодар» — «Зенит»: эта игра была из серии «золотой фонд российского футбола»
- РИА Новости
«Это была игра из серии «золотой фонд российского футбола». «Зенит» показал, как выглядит настоящий котёл великой футбольной битвы. И в конце во всё футбольное поле поставил печать «воля к победе», — цитирует Миллера официальный сайт клуба с берегов Невы.
«Зенит» на выезде одержал победу над «Краснодаром» со счётом 3:2 и упрочил своё лидерство в чемпионате России.
Ранее Бубнов выразил мнение, что «Краснодар» и «Зенит» показали футбол европейского уровня.