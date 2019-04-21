Миллер о матче «Краснодар» — «Зенит»: эта игра была из серии «золотой фонд российского футбола»

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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поделился эмоциями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом».
Миллер о матче «Краснодар» — «Зенит»: эта игра была из серии «золотой фонд российского футбола»
  • РИА Новости

«Это была игра из серии «золотой фонд российского футбола». «Зенит» показал, как выглядит настоящий котёл великой футбольной битвы. И в конце во всё футбольное поле поставил печать «воля к победе», — цитирует Миллера официальный сайт клуба с берегов Невы. 

«Зенит» на выезде одержал победу над «Краснодаром» со счётом 3:2 и упрочил своё лидерство в чемпионате России.

Ранее Бубнов выразил мнение, что «Краснодар» и «Зенит» показали футбол европейского уровня.

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