Бубнов считает, что «Краснодар» и «Зенит» показали футбол европейского уровня

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Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу петербургского «Зенита» над «Краснодаром» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Бубнов считает, что «Краснодар» и «Зенит» показали футбол европейского уровня
  • @FCKrasnodar
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«Зенит» мощно начал игру, создал немало хороших моментов и забил. Подопечным Мусаева удалось выровнять положение и отыграться, так что в первом тайме команды заслужили ничью», — приводит слова эксперта Sportbox.

Он отметил, что во втором тайме соперники атаковали уже на встречных курсах, а интрига в матче держалась до последних секунд.

«Команды провели матч на очень высоких скоростях и продемонстрировали футбол хорошего европейского уровня. После второго гола «Краснодара» подумалось, что на этом всё и закончится. По тому, как складывалась встреча, ничья выглядела бы более закономерным результатом, несмотря на большее количество моментов у «Зенита», — сказал Бубнов. 

Он также подчеркнул, что теперь у «Зенита» значительный отрыв от соперника, а сами подопечные Сергея Семака нашли свою игру.

«Зенит» обыграл «Краснодар» со счётом 3:2.

Ранее футболист «Зенита» Оздоев высказался об эпизоде с Перейрой в матче с «Краснодаром».

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