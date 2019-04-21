Бубнов считает, что «Краснодар» и «Зенит» показали футбол европейского уровня

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу петербургского «Зенита» над «Краснодаром» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит» мощно начал игру, создал немало хороших моментов и забил. Подопечным Мусаева удалось выровнять положение и отыграться, так что в первом тайме команды заслужили ничью», — приводит слова эксперта Sportbox.

Он отметил, что во втором тайме соперники атаковали уже на встречных курсах, а интрига в матче держалась до последних секунд.

«Команды провели матч на очень высоких скоростях и продемонстрировали футбол хорошего европейского уровня. После второго гола «Краснодара» подумалось, что на этом всё и закончится. По тому, как складывалась встреча, ничья выглядела бы более закономерным результатом, несмотря на большее количество моментов у «Зенита», — сказал Бубнов.

Он также подчеркнул, что теперь у «Зенита» значительный отрыв от соперника, а сами подопечные Сергея Семака нашли свою игру.

«Зенит» обыграл «Краснодар» со счётом 3:2.

Ранее футболист «Зенита» Оздоев высказался об эпизоде с Перейрой в матче с «Краснодаром».