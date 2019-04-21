Боец UFC Волков заявил, что с радостью встретится с Оверимом
- @volkov_alex / instagram
«Вчера в Санкт-Петербурге Оверим одержал победу и вызвал меня на бой. Поздравляю его с успехом, но я не увидел в этом бою от него чего-то нового, какой-то гениальной формы. С радостью встречусь с Алистаром в октагоне при первой же возможности и закончу начатое дело», — гласит пост Волкова в Instagram.
Алистар Оверим одержал победу над Алексеем Олейником на UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге, нокаутировав россиянина.
Ранее Шлеменко назвал Оверима удобным соперником для Волкова.