Боец UFC Волков заявил, что с радостью встретится с Оверимом

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Александр Волков заявил, что готов к поединку с голландцем Алистаром Оверимом, который не состоялся на турнире UFC Fight Night 149 по причине травмы самого Волкова.
Боец UFC Волков заявил, что с радостью встретится с Оверимом
  • @volkov_alex / instagram

«Вчера в Санкт-Петербурге Оверим одержал победу и вызвал меня на бой. Поздравляю его с успехом, но я не увидел в этом бою от него чего-то нового, какой-то гениальной формы. С радостью встречусь с Алистаром в октагоне при первой же возможности и закончу начатое дело», — гласит пост Волкова в Instagram.

Алистар Оверим одержал победу над Алексеем Олейником на UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге, нокаутировав россиянина.

Ранее Шлеменко назвал Оверима удобным соперником для Волкова.

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