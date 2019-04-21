В матче «Урал» — «Рубин» был забит самый быстрый гол сезона РПЛ
- РИА Новости
Автором самого быстрого гола в сезоне стал игрок «Урала» Андрей Егорычев, поразивший ворота «Рубина» дальним ударом. Это произошло на 12-й секунде встречи.
Ранее самым быстрым голом сезона в РПЛ был мяч форварда «Зенита» Сердара Азмуна, который забил в ворота «Анжи» через полторы минуты после стартового свистка.
Ранее сообщалось, что Самедов считает: российские клубы могут выиграть Лигу Европы в ближайшие несколько лет.