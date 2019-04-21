В матче «Урал» — «Рубин» был забит самый быстрый гол сезона РПЛ

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В игре 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уралом» и «Рубином» гол был забит на 12-й секунде.
В матче «Урал» — «Рубин» был забит самый быстрый гол сезона РПЛ
  • РИА Новости

Автором самого быстрого гола в сезоне стал игрок «Урала» Андрей Егорычев, поразивший ворота «Рубина» дальним ударом. Это произошло на 12-й секунде встречи.

Ранее самым быстрым голом сезона в РПЛ был мяч форварда «Зенита» Сердара Азмуна, который забил в ворота «Анжи» через полторы минуты после стартового свистка.

Ранее сообщалось, что Самедов считает: российские клубы могут выиграть Лигу Европы в ближайшие несколько лет.

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