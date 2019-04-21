Российские синхронистки завоевали золото в хайлайтах на этапе Мировой серии в Казани

Сборная России по синхронному плаванию заняла первое место в хайлайтах на этапе Мировой серии в Казани.

РИА Новости

На этапе Россию представила команда Санкт-Петербурга в составе Натальи Дергачёвой, Анны Ефременко, Алисы Голубевой, Екатерины Голубевой, Полины Ивановой, Эвелины Павленко, Анны Павловской, Яны Пресняковой, Елизаветы Павловой и Маргариты Перебейнос. Их результат составил 85,4667 балла. Вторыми стали представительницы Казахстана (80,7000), а замкнули тройку лучших спортсменки из Венгрии (79,7333). Ранее синхронистки Колесниченко и Ромашина победили в произвольной программе на этапе Мировой серии в Казани.