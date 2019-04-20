Синхронистки Колесниченко и Ромашина победили в произвольной программе на этапе Мировой серии в Казани
- РИА Новости
По итогам своего выступления российские синхронистки набрали 97,1000 балла.
Второе место заняли представительницы Италии Линда Черрути и Констанца Ферро. Тройку призёров замкнули пловчихи из Испании Мирэя Эрнандес и Ирэн Химено.
Соревнования в Казани завершатся 21 апреля. Следующий этап серии пройдёт в японском Токио с 27 по 29 апреля.
Ранее сообщалось, что Алина Мантуленко завоевала серебро на этапе Мировой серии в Казани.