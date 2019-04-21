Нурмагомедов похвалил организацию турнира UFC в Санкт-Петербурге

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов похвалил организацию турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге.

«На турнире UFC в Санкт-Петербурге с Кириллом Александровичем. Сами бои и организация были на высшем уровне. Но всегда есть куда расти», — написал спортсмен в Instagram под фото с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

Боец также отметил, что болельщиков ожидают хорошие новости, если разговор с Дмитриевым впоследствии воплотится в реальность.

«Время всё покажет», — подчеркнул Нурмагомедов.

Ранее вице-президент UFC заявил о планах провести турниры в других городах России.