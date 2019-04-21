Нурмагомедов похвалил организацию турнира UFC в Санкт-Петербурге
- РИА Новости
«На турнире UFC в Санкт-Петербурге с Кириллом Александровичем. Сами бои и организация были на высшем уровне. Но всегда есть куда расти», — написал спортсмен в Instagram под фото с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.
Боец также отметил, что болельщиков ожидают хорошие новости, если разговор с Дмитриевым впоследствии воплотится в реальность.
«Время всё покажет», — подчеркнул Нурмагомедов.
Ранее вице-президент UFC заявил о планах провести турниры в других городах России.