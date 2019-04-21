Вице-президент UFC заявил о планах провести турниры в других городах России

Вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэвид Шоу заявил, что организация для проведения турниров в будущем будет рассматривать не только Москву и Санкт-Петербург, но и другие российские города.

«В каждой стране мы пробуем крупные города, а впоследствии расширяемся. В будущем мы будем рассматривать не только Москву и Санкт-Петербург, но также и другие города России и СНГ. Скоро будет принято решение, и мы его анонсируем», — цитирует Шоу Sport24.

Также вице-президент UFC не подтвердил, что следующим местом проведения турнира под эгидой организации станет Сочи.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов поздравил Махачева с победой на UFC Fight Night 149.