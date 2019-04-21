Дубль Радулова помог «Далласу» выйти вперёд в серии плей-офф НХЛ с «Нэшвиллом»

В пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), «Даллас Старз» одержал выездную победу над «Нэшвилл Предаторз»

Встреча, проходившая в Нэшвилле, завершилась со счётом 3:5.

В составе победителей по дубль в свой актив записали Александр Радулов и Джейсон Дикинсон. Ещё одна шайба на счету Тайлера Сегина.

У «Нэшвилла» забивали Рокко Гримальди, Райан Джохансен и Кайл Туррис.

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов забил два гола. Вратарь Антон Худобин провёл матч в запасе.

Счёт в серии 3:2 в пользу «Далласа». Следующий матч между этими соперниками состоится в ночь на 23 апреля в Далласе.

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