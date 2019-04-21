Олейник пожаловался на нехватку времени для подготовки к бою с Оверимом

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник, проигравший нокаутом Алистару Овериму на UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге, заявил, что ему не хватило времени на полноценную подготовку к бою.

«Хочу поблагодарить Алистара. Я старался выжать максимум за 18 дней подготовки. Поединок начался неплохо, но мне, видимо, не хватило времени на подготовку. Его было очень мало. Оверим – легенда, не в наших правилах отказывать. Обещаю, в следующий раз будет лучше», — сказал Олейник.

Изначально против Алистара Оверима должен был драться другой россиянин, Александр Волков, однако за несколько недель до боя он снялся с поединка по состоянию здоровья.

Ранее сообщалось, что Оверим нокаутировал Олейника на UFC Fight Night 149.