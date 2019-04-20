Жамалетдинов отличился дебютным голом за «Лех»
- @LechPoznan
В матче 31-го тура чемпионата Польши против «Ягеллонии» (3:3) форвард «Леха» Тимур Жамалетдинов сумел отличиться забитым голом. Россиянин вышел на замену во втором тайме, а на 77-й минуте отправил мяч в сетку ворот соперника и помог своей команде уйти от поражения.
Права на Жамалетдинова принадлежат московскому ЦСКА. У «Леха» есть опция выкупа 21-летнего форварда по окончании срока аренды.
Ранее агент Жамалетдинова прокомментировал резонансное интервью футболиста о Слуцком и ЦСКА.