Боец ММА Яковлев поделился ожиданиями от поединка Нурмагомедова с Порье
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«Однозначно выиграет Хабиб. У него наработанный стиль, против которого тяжело противодействовать. Ему может противостоять только борец очень высокого уровня, ударнику будет тяжело», — цитирует Яковлева РИА Новости.
Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится в сентябре нынешнего года.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов поддержал Махачева перед боем на турнире UFC в Санкт-Петербурге.