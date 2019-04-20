Боец ММА Яковлев поделился ожиданиями от поединка Нурмагомедова с Порье

Российский боец смешанных единоборств Александр Яковлев считает, что Хабиб Нурмагомедов сумеет защитить титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе в противостоянии с Дастином Порье.

«Однозначно выиграет Хабиб. У него наработанный стиль, против которого тяжело противодействовать. Ему может противостоять только борец очень высокого уровня, ударнику будет тяжело», — цитирует Яковлева РИА Новости.

Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится в сентябре нынешнего года.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов поддержал Махачева перед боем на турнире UFC в Санкт-Петербурге.