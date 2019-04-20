Нурмагомедов поддержал Махачева перед боем на турнире UFC в Санкт-Петербурге

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к соотечественнику Исламу Махачеву в преддверии его поединка на турнире организации в Санкт-Петербурге.
Нурмагомедов поддержал Махачева перед боем на турнире UFC в Санкт-Петербурге
  • РИА Новости

«Братское сердце, удачи тебе сегодня и, самое главное, без травм. Никакой недооценки, нам нужен результат», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

Турнир состоится 20 апреля. Махачев встретится с другим представителем России — Арманом Царукяном.

Для Махачева этот бой станет седьмым под эгидой UFC и 17-м в смешанных единоборствах. При этом только в одном поединке он терпел поражение.

Ранее Баста высказался о конфликте Нурмагомедова и Макгрегора.

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