Нурмагомедов поддержал Махачева перед боем на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к соотечественнику Исламу Махачеву в преддверии его поединка на турнире организации в Санкт-Петербурге.

«Братское сердце, удачи тебе сегодня и, самое главное, без травм. Никакой недооценки, нам нужен результат», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

Турнир состоится 20 апреля. Махачев встретится с другим представителем России — Арманом Царукяном.

Для Махачева этот бой станет седьмым под эгидой UFC и 17-м в смешанных единоборствах. При этом только в одном поединке он терпел поражение.

Ранее Баста высказался о конфликте Нурмагомедова и Макгрегора.