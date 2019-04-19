Баста высказался о конфликте Нурмагомедова и Макгрегора

Рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) высказал мнение о конфликте между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и ирландским бойцом Конором Макгрегором.

«Жаль, что всё закончилось так эмоционально и рядом с ним не оказалось человека, который правильно бы подсказал. Это очень важно, когда ты добиваешься больших результатов. Но за те слова, которые говорил Макгрегор, нужно держать ответ, — цитирует Басту Sports.ru.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в октябре 2018 года и завершился победой россиянина в четвёртом раунде. За потасовку после боя россиянин был дисквалифицирован на девять месяцев, а ирландец — на шесть.

4 апреля Макгрегор, объявивший о завершении карьеры 26 марта, сообщил о своём возвращении в смешанные единоборства и продолжил провоцировать Нурмагомедова в социальных сетях. Ирландец обвинил россиянина в разжигании конфликта между ними и повторно оскорбил его супругу.

Ранее Нурмагомедов рассказал, что мешает ему разрешить конфликт с Макгрегором.