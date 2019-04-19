Баста высказался о конфликте Нурмагомедова и Макгрегора

Короткая ссылка
Рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) высказал мнение о конфликте между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и ирландским бойцом Конором Макгрегором.
Баста высказался о конфликте Нурмагомедова и Макгрегора
  • © Noah K. Murray-USA TODAY Sports

«Жаль, что всё закончилось так эмоционально и рядом с ним не оказалось человека, который правильно бы подсказал. Это очень важно, когда ты добиваешься больших результатов. Но за те слова, которые говорил Макгрегор, нужно держать ответ, — цитирует Басту Sports.ru.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в октябре 2018 года и завершился победой россиянина в четвёртом раунде. За потасовку после боя россиянин был дисквалифицирован на девять месяцев, а ирландец — на шесть.

4 апреля Макгрегор, объявивший о завершении карьеры 26 марта, сообщил о своём возвращении в смешанные единоборства и продолжил провоцировать Нурмагомедова в социальных сетях. Ирландец обвинил россиянина в разжигании конфликта между ними и повторно оскорбил его супругу.

Ранее Нурмагомедов рассказал, что мешает ему разрешить конфликт с Макгрегором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить