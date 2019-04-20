Георгиев признался, что ещё не адаптировался к большим хоккейным площадкам
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«Хотелось бы играть получше с шайбой, чуть-чуть другие углы у площадки и отскоки, я немного пока не привык к ним. Когда нам забросили шайбу, я должен был лучше сыграть», — приводит слова Георгиева ТАСС.
Для 23-летнего Георгиева, выступающего в Национальной хоккейной лиге за «Нью-Йорк Рейнджерс», матчи Еврочелленджа со Швейцарией стали первыми в карьере за сборную России.
Ранее Илья Воробьёв высказался о подготовке сборной России к ЧМ-2019 по хоккею.