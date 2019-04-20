Воробьёв высказался о подготовке сборной России к ЧМ-2019 по хоккею

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Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв после победы над командой Швейцарии в рамках Еврочелленджа рассказал о ходе подготовки к чемпионату мира 2010 года.
Воробьёв высказался о подготовке сборной России к ЧМ-2019 по хоккею
  • РИА Новости

«На сегодняшний день мы решили, что Саша Георгиев сыграет две игры, правильно решили. Это для того, чтобы он быстрее адаптировался к большим площадкам. Ребята сегодня хорошо отработали, молодцы», — приводит слова Воробьёва ТАСС.

Он отметил , что ещё не определился с составом команды на чемпионат мира.

«Сыграли только две игры, есть ещё матчи Еврочелленджа и Евротура, будем смотреть дальше. Будем думать по поводу изменения в составе перед играми с латвийцами, у нас ещё ребята подъезжают», — добавил специалист.

Мировое первенство 2019 года пройдёт в словацких городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.

Ранее сообщалось, что сборная России во второй раз обыграла Швейцарию в рамках подготовки к ЧМ по хоккею.

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