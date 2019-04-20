Воробьёв высказался о подготовке сборной России к ЧМ-2019 по хоккею
- РИА Новости
«На сегодняшний день мы решили, что Саша Георгиев сыграет две игры, правильно решили. Это для того, чтобы он быстрее адаптировался к большим площадкам. Ребята сегодня хорошо отработали, молодцы», — приводит слова Воробьёва ТАСС.
Он отметил , что ещё не определился с составом команды на чемпионат мира.
«Сыграли только две игры, есть ещё матчи Еврочелленджа и Евротура, будем смотреть дальше. Будем думать по поводу изменения в составе перед играми с латвийцами, у нас ещё ребята подъезжают», — добавил специалист.
Мировое первенство 2019 года пройдёт в словацких городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.
Ранее сообщалось, что сборная России во второй раз обыграла Швейцарию в рамках подготовки к ЧМ по хоккею.