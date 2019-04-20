Зобнин считает, что может быть интересен футбольным клубам из АПЛ и Бундеслиги

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин порассуждал об интересе к себе со стороны иностранных футбольных клубов.

«Думаю, я был бы интересен клубам из Англии или Германии. В АПЛ и Бундеслиге футбол более силовой», — цитирует игрока официальный сайт красно-белых.

Он также признался, что иногда следит за новостями о себе и «Спартаке», но в последнее время стал меньше интересоваться тем, что о нём пишут в прессе.

«Нефутбольные факторы» прилично отвлекают. Чтобы добиваться результата, мы все должны быть объединены — руководство, команда, болельщики. Необходимо, чтобы все «дышали одним воздухом» и стремились добиться поставленных целей», — сказал Зобнин.

Ранее Зобнин выразил мнение, что «Спартаку» придётся нелегко в матче 24-го тура РПЛ с «Енисеем».