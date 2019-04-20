Зобнин считает, что «Спартаку» придётся нелегко в матче 24-го тура РПЛ с «Енисеем»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с красноярским «Енисеем».

«Жду боевой игры. Никто не будет уступать, потому что любая команда, приезжающая на стадион «Спартака», бьётся. Легко не будет точно», — приводит слова игрока официальный сайт красно-белых.

Он отметил, что игра с «Енисеем» важна для команды, как и любая другая встреча чемпионата.

«Мы максимально настраиваемся на любой матч», — сказал Зобнин.

Встреча состоится 21 апреля на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00.

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