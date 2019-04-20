Фигуристка Загитова уверена, что женщина должна быть успешной

Короткая ссылка
Чемпионка Олимпийских игр 2018 года, мировых и европейских первенств по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своих приоритетах в жизни.
Фигуристка Загитова уверена, что женщина должна быть успешной
  • © Naoki Nishimura/AFLO
  • globallookpress.com

«Женщина должна быть успешной прежде всего. Во всех сферах есть определённые люди, на которых я равняюсь, — это, безусловно, успешные люди», — сказала спортсменка в интервью SHISEIDO.

Она также отметила, что для неё важно быть красивой, так как фигурное катание является не только видом спорта, но и искусством. 

«Когда не получаются тренировки, ты расстраиваешься, но потом думаешь о том, что хочешь получить, забываешь всё это и идёшь дальше. Мечты сбываются, если верить и думать о том, чего хочешь добиться. В таком случае это исполнится», — добавила Загитова.

Ранее тренер Евгений Рукавицын посоветовал не сравнивать Загитову и Елизавету Туктамышеву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить