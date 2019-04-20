Фигуристка Загитова уверена, что женщина должна быть успешной

Чемпионка Олимпийских игр 2018 года, мировых и европейских первенств по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своих приоритетах в жизни.

«Женщина должна быть успешной прежде всего. Во всех сферах есть определённые люди, на которых я равняюсь, — это, безусловно, успешные люди», — сказала спортсменка в интервью SHISEIDO.

Она также отметила, что для неё важно быть красивой, так как фигурное катание является не только видом спорта, но и искусством.

«Когда не получаются тренировки, ты расстраиваешься, но потом думаешь о том, что хочешь получить, забываешь всё это и идёшь дальше. Мечты сбываются, если верить и думать о том, чего хочешь добиться. В таком случае это исполнится», — добавила Загитова.

Ранее тренер Евгений Рукавицын посоветовал не сравнивать Загитову и Елизавету Туктамышеву.