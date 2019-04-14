Эксперт посоветовал не сравнивать Загитову и Туктамышеву
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«Я бы не стал этого делать. Это разные турниры, на которые спортсмены настраиваются по-разному. На выступлении фигуристов может сказаться любая мелочь, поэтому даже не стоит сравнивать Алину и Лизу. Мы должны наслаждаться тем, что видим на данный момент: Туктамышева великолепно выступила и выиграла командный чемпионат мира», — заявил Рукавицын.
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