Эксперт посоветовал не сравнивать Загитову и Туктамышеву

Российский тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын в беседе с RT высказал мнение, что неуместно сравнивать выступления Алины Загитовой на чемпионате мира и Елизаветы Туктамышевой на командном первенстве планеты.

«Я бы не стал этого делать. Это разные турниры, на которые спортсмены настраиваются по-разному. На выступлении фигуристов может сказаться любая мелочь, поэтому даже не стоит сравнивать Алину и Лизу. Мы должны наслаждаться тем, что видим на данный момент: Туктамышева великолепно выступила и выиграла командный чемпионат мира», — заявил Рукавицын.

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