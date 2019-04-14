Эксперт объяснил, почему Самодуровой тяжело конкурировать с фаворитами

Российский тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын в беседе с RT высказал мнение о причинах, мешающих Софье Самодуровой вести конкурентную борьбу с лидерами женского одиночного катания.

«Эта девочка обладает сумасшедшей психологической устойчивостью. Она стабильно выступает на протяжении всего сезона, и её рассматривают как надёжную спортсменку. Другое дело, что при прочих равных есть фигуристки, которые катаются ярче, с большей амплитудой выполняют прыжковые элементы. И Софье тяжелее с ними конкурировать», — заявил Рукавицын.

Ранее он объяснил успешное выступление Туктамышевой на командном ЧМ.