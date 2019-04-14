Эксперт объяснил успешное выступление Туктамышевой на командном ЧМ

Российский тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын в беседе с RT прокомментировал выступление Елизаветы Туктамышевой на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

«Конечно, болезнь сложно назвать отдыхом. Но, наверное, именно она сыграла ей на руку. Елизавета пропустила чемпионаты Европы и мира, зато блестяще откатала командное первенство и завершила сезон на мажорной ноте», — заявил Рукавицын.

Туктамышева заняла второе место в короткой программе и победила в произвольной, обновив по итогам обоих прокатов личные рекорды.

Ранее Рукавицын назвал тройной аксель Туктамышевой одним из лучших в мире.