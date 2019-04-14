Эксперт: тройной аксель Туктамышевой — один из лучших в мире

Российский тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын в беседе с RT прокомментировал исполнение Елизаветой Туктамышевой тройного акселя.

«Для меня он не стал сюрпризом, потому что первую половину сезона она выступала блестяще. Туктамышева была полностью готова, начиная с Lombardia Trophy, на котором я имел возможность наблюдать за ней воочию. Пройти весь соревновательный год на одном уровне ей помешала нелепость — болезнь, которую Елизавета подхватила в его середине. В Японии она продемонстрировала прекрасное выступление как в короткой, так и в произвольной программах. Её тройной аксель, наверное, один из лучших в женском катании. С этим я бы хотел поздравить саму фигуристку и её тренера», — рассказал Рукавицын.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Туктамышева покорила её выступлением на командном ЧМ в Фукуоке.