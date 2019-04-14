Тарасова заявила, что Туктамышева покорила её выступлением на командном ЧМ в Фукуоке
«Она очень изменилась с начала сезона, её катание стало лучше. У неё очень хорошая форма, она, видимо, соскучилась по соревнованиям и не боялась их. Сегодня Туктамышева меня покорила», — цитирует Тарасову НСН.
Также тренер заявила, что споим примером фигуристка доказывает, что после двадцатилетнего возраста реально быть востребованной в этом виде спорта. Возраст Елизаветы Туктамышевой — 22 года.
Ранее Медведева сказала о выступлении Туктамышевой на командном ЧМ, что очень за неё рада.