Тарасова заявила, что Туктамышева покорила её выступлением на командном ЧМ в Фукуоке

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова похвалила российскую спортсменку Елизавету Туктамышеву, которая с личным рекордом победила в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

«Она очень изменилась с начала сезона, её катание стало лучше. У неё очень хорошая форма, она, видимо, соскучилась по соревнованиям и не боялась их. Сегодня Туктамышева меня покорила», — цитирует Тарасову НСН.

Также тренер заявила, что споим примером фигуристка доказывает, что после двадцатилетнего возраста реально быть востребованной в этом виде спорта. Возраст Елизаветы Туктамышевой — 22 года.

Ранее Медведева сказала о выступлении Туктамышевой на командном ЧМ, что очень за неё рада.

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