Менеджер объяснил отмену дебютного боя Штыркова в UFC
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«Ночью Иван почувствовал недомогание, вызывали врачей, которые дали предварительный диагноз. К сожалению, медицинский департамент UFC принял решение отменить бой», — приводит слова менеджера РИА Новости.
По его словам, данное решение является неприятным, но здоровье спортсмена важнее. Он также отметил, что у команды уже есть план лечения бойца.
«Надеюсь, что удастся быстро восстановиться», — сказал Глазырин.
Поединок Штыркова и Кларка должен был состояться 20 апреля. Для россиянина этот бой стал бы дебютным в UFC.
Ранее сообщалось, что дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни.