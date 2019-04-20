Менеджер объяснил отмену дебютного боя Штыркова в UFC

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Менеджер команды «Архангел Михаил» Антон Глазырин объяснил, почему было принято решение отменить поединок россиянина Ивана Штыркова с американцем Девином Кларком на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Менеджер объяснил отмену дебютного боя Штыркова в UFC
  • © Fotoarena/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Ночью Иван почувствовал недомогание, вызывали врачей, которые дали предварительный диагноз. К сожалению, медицинский департамент UFC принял решение отменить бой», — приводит слова менеджера РИА Новости.

По его словам, данное решение является неприятным, но здоровье спортсмена важнее. Он также отметил, что у команды уже есть план лечения бойца.

«Надеюсь, что удастся быстро восстановиться», — сказал Глазырин.

Поединок Штыркова и Кларка должен был состояться 20 апреля. Для россиянина этот бой стал бы дебютным в UFC.

Ранее сообщалось, что дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни.

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