«Торонто» повёл в серии плей-офф НБА с «Орландо», Сиакам набрал 30 очков

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«Торонто Рэпторс» переиграл «Орландо Мэджик» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, состоявшаяся в Орландо, завершилась победой гостей — 98:93.

Самым результативным игроком матча стал Поль Сиакам, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов. Его одноклубники Кавай Леонард и Кайл Лоури также отметились дабл-даблами. У Леонарда 16 баллов, 10 подборов, а у Лоури 12 очков, 10 передач.

У хозяев 24 очка набрал Терренс Росс. 22 очка в свой актив записал Никола Вучевич.

Таким образом, «Торонто» вышел вперёд в серии — 2:1.

Ранее «Оклахома» сократила отставание в серии плей-офф НБА с «Портлендом».

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