«Торонто» повёл в серии плей-офф НБА с «Орландо», Сиакам набрал 30 очков
Встреча, состоявшаяся в Орландо, завершилась победой гостей — 98:93.
Самым результативным игроком матча стал Поль Сиакам, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов. Его одноклубники Кавай Леонард и Кайл Лоури также отметились дабл-даблами. У Леонарда 16 баллов, 10 подборов, а у Лоури 12 очков, 10 передач.
У хозяев 24 очка набрал Терренс Росс. 22 очка в свой актив записал Никола Вучевич.
Таким образом, «Торонто» вышел вперёд в серии — 2:1.
Ранее «Оклахома» сократила отставание в серии плей-офф НБА с «Портлендом».