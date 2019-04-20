«Оклахома» сократила отставание в серии плей-офф НБА с «Портлендом», Уэстбрук набрал 33 очка
Встреча прошла в Оклахома-Сити и завершилась со счётом 120:108.
Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Расселл Уэстбрук, который оформил дабл-дабл из 33 очков и 11 результативных передач. Его одноклубник Пол Джордж записал в свой актив 22 балла.
У «Блэйзерс» 32 очка набрал Дэмьен Лиллард, 21 балл на счету Си Джея Макколуума.
Таким образом, «Оклахома» сократила отставание в серии — 1:2.
Ранее «Уорриорз» вернул лидерство в серии плей-офф НБА с «Клипперс».