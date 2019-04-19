«Уорриорз» вернул лидерство в серии плей-офф НБА с «Клипперс», Дюрант набрал 38 очков

В третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс».

Встреча, проходившая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 105:132.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Уорриорз» Кевин Дюрант, набравший 38 очков. 18 баллов у хорватского центрового хозяев Ивицы Зубаца.

Счёт в серии — 2:1 в пользу «Голден Стэйт». Следующий поединок коллективов состоится 21 апреля в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что в «Голден Стэйт» подтвердили, что Казинс может пропустить весь розыгрыш плей-офф НБА.