«Уорриорз» вернул лидерство в серии плей-офф НБА с «Клипперс», Дюрант набрал 38 очков
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Встреча, проходившая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 105:132.
Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Уорриорз» Кевин Дюрант, набравший 38 очков. 18 баллов у хорватского центрового хозяев Ивицы Зубаца.
Счёт в серии — 2:1 в пользу «Голден Стэйт». Следующий поединок коллективов состоится 21 апреля в Лос-Анджелесе.
Ранее сообщалось, что в «Голден Стэйт» подтвердили, что Казинс может пропустить весь розыгрыш плей-офф НБА.