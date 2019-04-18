В «Голден Стэйт» подтвердили, что Казинс может пропустить весь розыгрыш плей-офф НБА

Короткая ссылка
Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что звёздный центровой коллектива из Калифорнии Демаркус Казинс может пропустить весь розыгрыш плей-офф лиги из-за серьёзной травмы бедра.
В «Голден Стэйт» подтвердили, что Казинс может пропустить весь розыгрыш плей-офф НБА
  • Reuters

«Операция Казинсу не понадобится, но, с очень высокой степенью вероятности, он больше не сыграет в плей-офф. Обычно восстановление после травм, аналогичных той, что получил Демаркус, занимает несколько месяцев. Случается, что баскетболисты возвращаются в строй быстрее, поэтому, естественно, мы не закрываем для него двери в состав», — цитирует специалиста ESPN.

Казинс, четыре раза в профессиональной карьере принимавший участие в Матче звёзд НБА, получил травму бедра во втором поединке первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс», который «Уорриорз» проиграли со счётом 131:135. В регулярном чемпионате лиги центровой набирал в среднем 16,3 очка, 8,2 подбора и 3,6 передачи за игру, проводя на площадке почти 26 минут.

Ранее сообщалось, что защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри установил рекорд НБА по количеству точных трёхочковых бросков в матчах плей-офф.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить