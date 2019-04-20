Президент Единой лиги Кущенко прокомментировал поражение ЦСКА во втором матче плей-офф Евролиги

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Президент Единой лиги Сергей Кущенко в беседе с газетой «Известия» прокомментировал поражение ЦСКА от «Басконии» во втором матче серии четвертьфинала баскетбольной Евролиги.
Президент Единой лиги Кущенко прокомментировал поражение ЦСКА во втором матче плей-офф Евролиги
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«Не стоит делать трагедию из этого поражения. У ЦСКА огромный опыт выступления в плей-офф, который поможет команде в двух тяжелейших выездных матчах», — заявил Кущенко.

По его словам, армейцам нужно взять в Испании хотя бы одну игру, чтобы уверенно себя чувствовать. Как отметил Кущенко, у ЦСКА для этого есть всё.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 78:68 в пользу гостей.

Счёт в серии до трёх побед стал 1:1. Третья игра пройдёт в испанской Витории 23 апреля.

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