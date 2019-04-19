Касаткина призналась, что не расстраивается из-за спада своих результатов

Российская теннисистка Дарья Касаткина высказала мнение о спаде результатов в нынешнем сезоне.

«У меня три года подряд проблемы после межсезонья, когда я приезжаю играть в Австралию и выступаю там не очень хорошо. Может, это просто не моё место, мне правда там тяжело играть. В этом году я поменяла подготовку к сезону. Начала в горах, а потом поехала не в Майами, а в Барселону. Не знаю, с чем конкретно связан спад. На самом деле, где спад, там рядом и подъём, поэтому я не сильно расстраиваюсь по этому поводу», — приводит слова Касаткиной пресс-служба Федерации тенниса России.

В нынешнем сезоне 21-летняя теннисистка проиграла в шести из девяти матчей под эгидой WTA.

Ранее сообщалось, что Потапова и Тревизан откроют матч Кубка федерации Россия — Италия.