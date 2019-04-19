Теннисистки Потапова и Тревизан откроют матч Кубка Федерации Россия — Италия

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По итогам жеребьёвки, которая предшествовала матчу плей-офф Мировой группы 2 Кубка Федерации по теннису между Россией и Италией, определились пары спортсменов, которые сыграют в первый игровой день.
Теннисистки Потапова и Тревизан откроют матч Кубка Федерации Россия — Италия
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В первый игровой день матча Кубка Федерации между Россией и Италией Анастасия Потапова встретится с Мартиной Тревизан. После окончания встречи состоится поединок Анастасии Павлюченковой и Жасмин Паолини.

Затем, во второй игровой день, спортсменки поменяются соперниками. Также состоится матч парного разряда между Дарьей Касаткиной — Натальей Вихлянцевой и Элизабеттой Коччаретто — Сарой Эррани.

Матч плей-офф Кубка Федерации между Россией и Италией пройдёт 20—21 апреля в московском легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА.

Ранее Шарапова подтвердила, что не выступит на турнире в Штутгарте.

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