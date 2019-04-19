Надаль сыграет с Фоньини в полуфинале турнира ATP в Монте-Карло

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Испанец Рафаэль Надаль и итальянец Фабио Фоньини пробились в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Надаль сыграет с Фоньини в полуфинале турнира ATP в Монте-Карло
  • Reuters

В четвертьфинале Надаль в двух сетах взял верх над аргентинцем Гидо Пелье. Матч продолжался 2 часа 21 минуту и завершился со счётом 7:6, 6:3 в пользу действующего победителя турнира.

В другом матче 1/4 финала Фоньини одержал волевую победу над хорватом Борной Чоричем. Встреча, продолжавшаяся два часа, завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:2 в пользу итальянца.

Полуфинальная игра Надаля и Фоньини состоится 20 апреля.

Ранее сообщалось, что Тарпищев не считает сюрпризом победу Медведева над Джоковичем на турнире в Монте-Карло.

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