Тарпищев не считает сюрпризом победу Медведева над Джоковичем на турнире в Монте-Карло
- Reuters
«Медведев в прошлом сезоне плохо играл на грунте, в этом плане прогресс очевиден. Медведев развивается, человек предан делу, постоянно работает над собой, хочет быть первым номером и идёт к своей цели. В этом плане его победа над Джоковичем — совсем не сюрприз. Он и турнир может выиграть в Монако, но другое дело — что он молодой спортсмен, и отсюда непредсказуемость», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Медведев в трёх сетах со счётом 6:3, 4:6, 6:2 обыграл Джоковича и вышел в полуфинал турнира.
Ранее Джокович заявил, что Медведев заслуженно вышел в полуфинал турнира ATP в Монте-Карло.