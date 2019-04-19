Джокович заявил, что Медведев заслуженно вышел в полуфинал турнира ATP в Монте-Карло

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал своё поражение от россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Джокович заявил, что Медведев заслуженно вышел в полуфинал турнира ATP в Монте-Карло
  • Reuters

«У Даниила очень плотный, очень хороший бэкхенд. Он не делает много ошибок с него. К тому же он отправляет мяч очень низко над сеткой и глубоко в корт», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

Он отметил, что в день матча был достаточно сильный ветер, и условия на корте менялись практически в каждом гейме.

«Тяжело найти ритм, особенно когда это не даёт сделать соперник. По сравнению с прошлым годом Медведев значительно улучшил своё передвижение по корту. Он определённо заслуживает того, чтобы быть там, где он находится», — добавил сербский теннисист.

Медведев в трёх сетах со счётом 6:3, 4:6, 6:2 обыграл Дожоковича и вышел в полуфинал турнира.

Ранее сообщалось, что Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере.

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