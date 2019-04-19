Джокович заявил, что Медведев заслуженно вышел в полуфинал турнира ATP в Монте-Карло
- Reuters
«У Даниила очень плотный, очень хороший бэкхенд. Он не делает много ошибок с него. К тому же он отправляет мяч очень низко над сеткой и глубоко в корт», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.
Он отметил, что в день матча был достаточно сильный ветер, и условия на корте менялись практически в каждом гейме.
«Тяжело найти ритм, особенно когда это не даёт сделать соперник. По сравнению с прошлым годом Медведев значительно улучшил своё передвижение по корту. Он определённо заслуживает того, чтобы быть там, где он находится», — добавил сербский теннисист.
Медведев в трёх сетах со счётом 6:3, 4:6, 6:2 обыграл Дожоковича и вышел в полуфинал турнира.
Ранее сообщалось, что Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере.