Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.

«Это был лучший матч в моей карьере. Не в плане тенниса, а в плане результата. Первый полуфинал «Мастерса» и победа над первой ракеткой мира — это удивительно», — заявил Медведев после матча.

Он отметил, что Джокович играл хуже, чем в их прошлых встречах.

«Я становлюсь более опытным. Лучшие игроки чувствуют, что против меня становится тяжелее играть. На Australian Open Джокович был в лучшей форме, но я заставил его побегать ради победы. Я знал, что если продолжу в том же духе, то сегодня я бы получил свой шанс», — добавил 23-летний россиянин.

Ранее сообщалось, что Медведев победил Джоковича в четвертьфинале турнира ATP в Монте-Карло.