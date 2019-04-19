Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере

Короткая ссылка
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере
  • Reuters

«Это был лучший матч в моей карьере. Не в плане тенниса, а в плане результата. Первый полуфинал «Мастерса» и победа над первой ракеткой мира — это удивительно», — заявил Медведев после матча.

Он отметил, что Джокович играл хуже, чем в их прошлых встречах.

«Я становлюсь более опытным. Лучшие игроки чувствуют, что против меня становится тяжелее играть. На Australian Open Джокович был в лучшей форме, но я заставил его побегать ради победы. Я знал, что если продолжу в том же духе, то сегодня я бы получил свой шанс», — добавил 23-летний россиянин.

Ранее сообщалось, что Медведев победил Джоковича в четвертьфинале турнира ATP в Монте-Карло.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить