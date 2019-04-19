Клопп признался, что сочувствовал «Манчестер Сити» в эпизоде с отменой гола в четвертьфинале ЛЧ

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гола в четвертьфинале ЛЧ Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат ответного матча между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Клопп признался, что сочувствовал «Манчестер Сити» в эпизоде с отменой гола в четвертьфинале ЛЧ
  • Reuters

«Это невероятно. Я действительно сочувствовал им. Да, в том голе был офсайд. Мои большие комплименты «Тоттенхэму». Конечно, команда Маурицио Почеттино заслуживает этот результат, ведь они смогли забить три гола «Манчестер Сити» на выезде», — приводит слова Клоппа The Guardian.

На четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте Рахим Стерлинг забил «Тоттенхэму», и этот гол мог вывести «Сити» в полуфинал, однако арбитр встречи после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот из-за положения вне игры у нападающего. По сумме двух матчей — 4:4 (1:0) — за счёт голов на выезде «Тоттенхэм» вышел в полуфинал, где сыграет с амстердамским «Аяксом».

Ранее Клопп рассказал, что с нетерпением ждёт матчей с «Барселоной» в ЛЧ.

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