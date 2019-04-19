Симеоне рассказал, что «Атлетико» разрешил ситуацию с Костой

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал информацию об отказе нападающего Диего Косты от тренировок с командой.

«Это внутрикомандная ситуация. Вчера мы её разрешили, и сегодня Диего уже тренировался со всеми», — приводит слова Симеоне Goal.

Он отметил, что в целом нынешний сезон стал не лучшим для 30-летнего форварда.

«Так вышло в основном из-за травм, но я уверен, что в следующем сезоне он сможет проявить себя», — добавил специалист.

В нынешнем сезоне Коста сыграл в 21 матче во всех турнирах и записал в свой актив пять голов и три голевые передачи. Из-за дисквалификации Коста не сможет помочь «Атлетико» в оставшихся матчах сезона в Примере.

Ранее сообщалось, что Коста отказался тренироваться с командой.