СМИ: Футболист «Атлетико» Коста отказался тренироваться с командой

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Как сообщает испанская пресса, нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста, дисквалифицированный до конца сезона, отказался тренироваться с командой без уважительной причины.
СМИ: Футболист «Атлетико» Коста отказался тренироваться с командой
  • Reuters

По информации Mundo Deportivo, нападающий «Атлетико» Диего Коста прибыл на клубную базу, однако не стал принимать участие в тренировочном процессе по личной инициативе. Сообщается, что подобное поведение игрока связано с решением руководства команды оштрафовать его за длительную дисквалификацию.

Коста заработал красную карточку в матче 31-го тура Примеры с «Барселоной» (0:2). Игрок обругал арбитра и был дисквалифицирован на восемь поединков. Поскольку до конца чемпионата осталось шесть матчей, в текущем сезоне нападающий на поле не выйдет.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» переиграл «Сельту» в 32-м туре Примеры.

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