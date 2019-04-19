СМИ: Футболист «Атлетико» Коста отказался тренироваться с командой

Как сообщает испанская пресса, нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста, дисквалифицированный до конца сезона, отказался тренироваться с командой без уважительной причины.

По информации Mundo Deportivo, нападающий «Атлетико» Диего Коста прибыл на клубную базу, однако не стал принимать участие в тренировочном процессе по личной инициативе. Сообщается, что подобное поведение игрока связано с решением руководства команды оштрафовать его за длительную дисквалификацию.

Коста заработал красную карточку в матче 31-го тура Примеры с «Барселоной» (0:2). Игрок обругал арбитра и был дисквалифицирован на восемь поединков. Поскольку до конца чемпионата осталось шесть матчей, в текущем сезоне нападающий на поле не выйдет.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» переиграл «Сельту» в 32-м туре Примеры.