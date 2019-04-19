Американский боец UFC Кларк рассказал о впечатлениях от первого визита в Россию

Американский боец смешанных единоборств Девин Кларк, который проведёт поединок с Иваном Штырковым в рамках турнира UFC Fight Night 149, рассказал о своих впечатлениях от первого визита в Россию.

«Меня встретили вкусная еда, прекрасные люди, я здесь здорово провожу время. Я бегаю каждое утро, стараюсь внимательно смотреть по сторонам и по возможности посещаю музеи. Знаю, что Санкт-Петербург — город с богатой историей», — цитирует Кларка телеканал «360».

Также спортсмен назвал своего будущего соперника Ивана Штыркова хорошим бойцом.

Чем интересен турнир UFC в Санкт-Петербурге — в материале RT.