Американский боец UFC Кларк рассказал о впечатлениях от первого визита в Россию

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Американский боец смешанных единоборств Девин Кларк, который проведёт поединок с Иваном Штырковым в рамках турнира UFC Fight Night 149, рассказал о своих впечатлениях от первого визита в Россию.
Американский боец UFC Кларк рассказал о впечатлениях от первого визита в Россию
  • © Fotoarena/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Меня встретили вкусная еда, прекрасные люди, я здесь здорово провожу время. Я бегаю каждое утро, стараюсь внимательно смотреть по сторонам и по возможности посещаю музеи. Знаю, что Санкт-Петербург — город с богатой историей», — цитирует Кларка телеканал «360».

Также спортсмен назвал своего будущего соперника Ивана Штыркова хорошим бойцом.

Чем интересен турнир UFC в Санкт-Петербурге — в материале RT.

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