Новый тренер «Лос-Анджелеса» заявил о желании встретиться с Ковальчуком

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Тодд Маклеллан, назначенный главным тренером «Лос-Анджелес Кингз», рассказал о своём видении ситуации с российским нападающим Ильёй Ковальчуком, который игнорировался предыдущим наставником команды.
Новый тренер «Лос-Анджелеса» заявил о желании встретиться с Ковальчуком
  • © Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

«Я хочу встретиться с Ильёй и убедиться, что он с нами. Тогда моя задача будет состоять в создании продуктивных взаимоотношений. Я постараюсь помочь Ковальчуку добиться успеха в нашей команде», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

Также Маклеллан добавил, что нынешнему составу «Лос-Анджелеса» не хватает характера.

Ранее стали известны даты приезда игроков НХЛ в расположение сборной России.

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