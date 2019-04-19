Новый тренер «Лос-Анджелеса» заявил о желании встретиться с Ковальчуком
- © Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
- AFP
«Я хочу встретиться с Ильёй и убедиться, что он с нами. Тогда моя задача будет состоять в создании продуктивных взаимоотношений. Я постараюсь помочь Ковальчуку добиться успеха в нашей команде», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
Также Маклеллан добавил, что нынешнему составу «Лос-Анджелеса» не хватает характера.
Ранее стали известны даты приезда игроков НХЛ в расположение сборной России.