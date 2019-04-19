Гендиректор «Крыльев Советов» обещает погасить долг Тихонову до конца апреля

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Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что клуб погасит задолженность перед бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым не позднее конца апреля.
Гендиректор «Крыльев Советов» обещает погасить долг Тихонову до конца апреля
  • © Анар Мовсумов
  • РИА Новости

«Клуб рассчитается с Андреем Тихоновым, всё проходит в рабочем порядке. На данный момент мы погасили долг перед игроками по зарплате, а Андрей Валерьевич такой же член клуба. Не сомневайтесь, до конца апреля «Крылья» закроют вопрос с выплатами Тихонову, а также игрокам, с которыми были расторгнуты контракты», — цитирует генерального директора «Крыльев Советов» «Чемпионат».

Также Шашков заявил, что клуб не заинтересован в судебных разбирательствах по данному делу.

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила Германию в финале футбольного Кубка легенд.

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