Гендиректор «Крыльев Советов» обещает погасить долг Тихонову до конца апреля
- © Анар Мовсумов
- РИА Новости
«Клуб рассчитается с Андреем Тихоновым, всё проходит в рабочем порядке. На данный момент мы погасили долг перед игроками по зарплате, а Андрей Валерьевич такой же член клуба. Не сомневайтесь, до конца апреля «Крылья» закроют вопрос с выплатами Тихонову, а также игрокам, с которыми были расторгнуты контракты», — цитирует генерального директора «Крыльев Советов» «Чемпионат».
Также Шашков заявил, что клуб не заинтересован в судебных разбирательствах по данному делу.
Ранее сообщалось, что сборная России разгромила Германию в финале футбольного Кубка легенд.